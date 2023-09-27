Сотрудник ФСИН обманул заключённого

Орловца признали виновным в мошенничестве.

В незаконному деле участвовали ещё двое граждан – тоже заключённые. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Орловской области.

Преступление произошло в июне 2021-го года в Исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в Урицком районе. Как установил суд, тогда действующий (а ныне бывший) сотрудник исправительного учреждения вступил в сговор с двумя своими же «подопечными». Их жертвой стал третий заключённый, на личном банковском счету которого скопилась приличная сумма.

Подельники ввели его в заблуждение, предложив перечислить эти деньги на другой лицевой счёт, открытый уже в самой колонии. Они оформили от его имени доверенность, которая давала им право взять средства из банка, и завладели 380 тысячами рублей

В итоге Заводской районный суд признал всех троих виновными в мошенничестве. Экс-сотрудник ФСИН получил два года принудительных работ (с удержанием 10% заработка в счёт государства). Также его на этот же срок лишили права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с властными полномочиями.

К двум другим обвиняемым суд оказался строже. Сообщники получили от трёх до четырёх лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима.

ИА «Орелград»