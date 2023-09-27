Под Калининградом нашли самолёт пропавшего лётчика-орловца

27.9.2023 | 17:34 История, Новости, Общество

Иван Жердев не вернулся с вылета в апреле 1945-го года.

Фото: vestiorel.ru

Находку сделали активисты поискового отряда «Совесть». Об этом сообщает ТАСС. Истребитель «Аэрокобра», который пилотировал орловец, не вернувшегося с задания 6 апреля 1945 года. Теперь его обломки найдены в районе посёлка Люблино и уже извлечены из-под земли.

Самолёт являлся американским и был передан СССР в рамках международного договора (по программе ленд-лиза). Судьба самого Жердева остаётся непрояснённой – его останков в кабине не оказалось.

«Есть версия, что он успел-таки выпрыгнуть из самолета, но разбился или попал в плен. Теперь наша задача — попытаться разыскать родственников лётчика, поведать им о судьбе Ивана Жердева и передать на память часть фронтовых реликвий. Но вдруг и останки героя найдем — поиски-то не завершены», — поделился руководитель региональной общественной организации поисковиков «Совесть» Руслан Хисамов.

Иван Васильевич Жердев родился в 1916 году в Орловской области в деревне Боречка. В 1937-м году окончил лётную школу. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941-го года, тогда же был награждён орденом Красного Знамени.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования