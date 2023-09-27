Во Мценске запретили озеленять дворы и школы ядовитыми растениями

Новые правила благоустройства ввели на территории города Мценска.

Мценский горсовет народных депутатов на своей сессии согласовал новые правила благоустройства на территории города Мценска. Документ содержит целый ряд прав и обязанностей, в том числе для простых горожан. Так, один из разделов посвящен содержанию территорий в жилой застройке. К таковым относятся дворы многоквартирных домов, участки, прилегающие к индивидуальным домам, территории детсадов, школ, детские игровые и спортивные площадки.

По новым правилам при размещении объектов жилой застройки не допускается размещение площадок (детских игровых, спортивных, инклюзивных, площадок для отдыха взрослых, для выгула и дрессировки животных, установки мусоросборников) со стороны магистральных улиц. При озеленении территорий жилой застройки, детских садов и школ запрещено использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. Также запрещены остановка, стоянка и хранение автомототранспортных средств на газонах, клумбах и иных участках с зелеными насаждениями.

Целый ряд обязанностей введен для лиц, обслуживающих многоквартирные дома. Управляющие компании обязаны обеспечивать содержание, текущий ремонт, уборку, скашивание травяной растительности, обрезку кустарника дворовых и прилегающих внутриквартальных территорий. Они также должны организовывать очистку крыш жилых домов и водосточных труб от снега и льда.

«При этом работы должны производиться по мере необходимости, в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей уличного освещения, зеленых насаждений и других сооружений, — указано в новых правилах. — При уборке дворовых территорий многоквартирных домов необходимо информировать жителей о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с дворовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств в случае создания препятствий для работы снегоуборочной техники».

Следует предусматривать «удаление больных и ослабленных деревьев», защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей), выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства, говорится также в правилах. На дворовых и прилегающих внутриквартальных территориях запрещается: допускать захламление, загрязнение и засорение, оставлять не вывезенными строительный и естественный мусор (сухая листва, упавшие ветки и т.п.), вывозить снег на проезжую часть и тротуары, загромождать и загораживать проходы и въезды во дворы, а также прогревать двигатели автомобилей при стоянке на дворовых территориях и внутриквартальных территориях более 10 минут.

ИА «Орелград»