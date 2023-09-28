Приговор пьяному виновнику ДТП вынесли под Орлом

Вердикт не был обжалован в апелляционном порядке и уже вступил в законную силу.

Как сообщили в Покровском районном суде Орловской области, вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который попался полиции на повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. В пресс-службе суда уточнили, что в первый раз мужчина предстал перед мировым судом по аналогичному обвинению в феврале 2022 года. Однако тогда его проступок разбирался в рамках административного кодекса.

Мужчина получил «стандартное» наказание — постановлением мирового судьи он был подвергнут административному штрафу в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Иными словами, наказали его по части статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), дав шанс на исправление и предупредив о том, что в следующий раз подобное дело будет рассматриваться уже в рамках уголовного процесса.

«Однако мужчина на путь исправления не встал, — пояснили в пресс-службе районного суда. — В декабре 2022 года он вновь сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением транспортного средства, мужчина совершил дорожно-транспортное пришествие. При вынесении приговора судом была изучена личность подсудимого, учтено смягчающие наказание обстоятельства — раскаяние в совершенном преступлении, признание им своей вины, наличие у него на иждивении на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка, состояние его здоровья, а также отсутствие отягчающих обстоятельств».

В результате действия подсудимого на сей раз были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Виновник ДТП был признан виновным и в повторном пьяном вождении, за что получил наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами сроком на 2 года 9 месяцев. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»