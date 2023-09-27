В Орле доделают двусмысленный арт-объект

27.9.2023 | 12:20 Культура, Новости

Об этом рассказали в мэрии.

Фото: vk.com/id149036516 / Марина Алексеева-Кривицкая

Речь идёт о композиции, установленной в сквере писателей-орловцев (рядом с музеем Тургенева). Арт-объект появился здесь несколько дней назад. По замыслу авторов, он представляет собой надпись «Я ♥ Орел», где символ «сердечко» выполнен в виде крыльев, окрашенных в цвета российского флага.

Однако пользователи орловских соцсетей уже успели раскритиковать объект за двусмысленность. Буква «О», почему-то лишённая нижней чёрточки, прочитывалась как «П». В результате многие орловцы увидели эту надпись как «Я ♥ Прел».

«Вести-Орёл» сообщают, что в мэрии прокомментировали ситуацию и объяснили — работа над данной конструкцией ещё не закончена. В букве «О» обязательно появится нижняя чёрточка. Кроме того, скамейку, которая оказалась рядом с надписью, заменят на качели.

ИА «Орелград»


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