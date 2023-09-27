В Орле осложнилась работа отделений «Почты России»

Как минимум одно из них находится на грани закрытия.

Речь об отделении №302040, которое находится на Приборостроительной, 21, и является одним из наиболее крупных и посещаемых. Подробный репортаж на эту тему опубликовал портал «Вечерний Орёл».

По данным СМИ, в этом подразделении «Почты России» имеет место жёсткий кадровый кризис. В данный момент орловчанка, которая временно исполняет обязанности начальника отделения, вынуждена совмещать их с работой обычного оператора. Накануне вечером на почте работали только два окошка из семи и наблюдались длительные и большие очереди.

Некоторые из посетителей рассказывали, что пытаются получить свои письма или посылки уже не первый раз, отстаивая в очередях по нескольку часов. Как минимум несколько десятков клиентов не успели пообщаться с оператором и на этот раз – им пришлось уйти «неудовлетворёнными» после закрытия отделения (в 19 часов).

Отмечается, что из-за кадрового кризиса в отделении сократили часы работы и ввели два выходных. Это только усугубило проблемы клиентов «Почты России».

Ранее о таких же проблемах сообщали из Нарышкино и Ливен. В Урицком районе местные жители стали получать прессу «с перебоями» из-за нехватки почтальонов, а в Ливнах городское отделение №1 оказалось на грани закрытия из-за массового увольнения сотрудников.

ИА «Орелград»