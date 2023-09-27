В Орле ротонда Дворянки начинает обретать очертания

На объекте установили колонны.

Свежими новостями со стройплощадки поделился первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин. Он опубликовал в соцсетях несколько фотографий из сквера «Дворянское гнездо», где продолжаются затянувшиеся работы по благоустройству.

По его словам, сегодня со столбов ротонды снимут опалубку. В нижней части сквера готовятся укладывать плитку на выходе. Одну из лестниц обкладывают гранитом. На другой – устанавливают опалубку, чтобы заливать бетон.

«К сожалению, идёт существенное отставание по оборудованию дорожки вдоль склона и реки Орлик, и это главная проблема сегодняшнего дня», — отметил Вдовин.

По его словам, работы в нижней части сквера закончатся примерно через пять дней. На завершение всех основных работ по благоустройству заместитель спикера облсовета «заложил» 15 – 20 дней. «Уверен, что обновлённая Дворянка понравится всем», — заявил народный избранник.

Также сегодня стало известно, что в отношении подрядчика, который занимается благоустройством «Дворянки», возбуждено административное дело.

ИА «Орелград»