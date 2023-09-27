В Орле охранник подозревается в автокраже

Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчина, которому доверили заниматься охраной одной из организаций, «обчистил» автомобиль, оставленный на стоянке рядом. Как сообщает Управление МВД по региону, делом занимались в Отделе полиции по Орловскому муниципальному округу.

Туда обратился мужчина с соответствующим заявлением. Он оставил автомобиль на стоянке, принадлежащей одной из организаций. Водитель имел неосторожность бросить машину открытой. В итоге из салона пропала барсетка с наличными деньгами, банковскими картами и ценным имуществом. Общий ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Полицейские разобрались в ситуации и установили подозреваемого. Им оказался 63-летний мужчина, который работал охранником той же организации. У него нашли и изъяли похищенное имущество.

Ранее в полиции рассказали о том, как орловчанка угнала у подруги машину и стала виновницей ДТП.

ИА «Орелград»