Завтра в Орле пройдет акция «Донбасский хронограф»

Мероприятие состоится на площадке библиотеки имени Бунина.

Акцию приурочена к новой памятной дате – Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Её организует библиотека совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».

Акция начнётся в 12 часов. В «Бунинке» состоится открытие фотоэкспозиции, посвящённой жизни новых регионов нашей страны. Также на встрече прозвучат стихи поэтов Донбасса, опубликованные в книге «Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии 2014-2022 годов».

Кроме того, все желающие смогут принять участие в сборе книг для Троицкого района Луганской Народной Республики. Напомним, что этот регион ЛНР является «подшефным» Орловской области. Орловщина оказывает ему всестороннюю поддержку.

Официально новый праздник отмечается 30 сентября. Год назад в этот день в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав РФ. Решение об установлении праздника принято на этой неделе.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»