Клычков пообщался с Путиным по видеосвязи

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Общение президента РФ с новоизбранными главами российских регионов проходило в режиме видеоконференции. Орловский губернатор стал одним из 26-ти лидеров российских субъектов. Также во встрече участвовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На сайте Кремля опубликованы видеозапись и стенограмма начала встречи. Однако в рамках этого отрезка видеоконференции выступал только сам Владимир Путин.

«Результаты выборов глав регионов весьма убедительные… Такой уровень доверия означает, в первую очередь, ещё большую ответственность», — отметил президент.

Также Путин обозначил наиболее важные направления дальнейшей работы новоизбранных губернаторов – развитие региональных экономик, подготовку кадров, работу с инфраструктурой, а также поддержку участников СВО и членов их семей. Отдельно ни об одном регионе и губернаторе президент не упоминал.

ИА «Орелград»