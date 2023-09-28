Клычков пообщался с Путиным по видеосвязи

28.9.2023 | 16:03 Новости, Общество, Политика

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

Общение президента РФ с новоизбранными главами российских регионов проходило в режиме видеоконференции. Орловский губернатор стал одним из 26-ти лидеров российских субъектов. Также во встрече участвовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На сайте Кремля опубликованы видеозапись и стенограмма начала встречи. Однако в рамках этого отрезка видеоконференции выступал только сам Владимир Путин.

«Результаты выборов глав регионов весьма убедительные… Такой уровень доверия означает, в первую очередь, ещё большую ответственность», — отметил президент.

Также Путин обозначил наиболее важные направления дальнейшей работы новоизбранных губернаторов – развитие региональных экономик, подготовку кадров, работу с инфраструктурой, а также поддержку участников СВО и членов их семей. Отдельно ни об одном регионе и губернаторе президент не упоминал.

ИА «Орелград»


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