На Орловщине слишком неспешно расследуют коррупционные дела

Так считают в прокуратуре.

Сегодня в надзорном ведомстве состоялось заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов области. Представители различных органов власти обсудили борьбу с коррупцией. Совещание провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

По его мнению, орловским правоохранителям есть куда развиваться в данной сфере. В частности, Тимошин отметил не всегда разумные сроки досудебного производства по антикоррупционным уголовным делам. В первой половине текущего года прокурорами внесено 77 актов реагирования об устранении подобных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 25 должностных лиц.

За тот же период в Орловской области выявлено 97 новых преступлений коррупционной направленности. Судами рассмотрено 21 такое дело и осуждено 21 лицо.

Ранее стало известно, что на борьбу с коррупцией в обладминистрации встал «Посейдон».

ИА «Орелград»