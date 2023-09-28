На Орловщине слишком неспешно расследуют коррупционные дела

28.9.2023 | 16:30 Закон и порядок, Новости

Так считают в прокуратуре.

Фото: ИА «Орелград»

Сегодня в надзорном ведомстве состоялось заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов области. Представители различных органов власти обсудили борьбу с коррупцией. Совещание провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

По его мнению, орловским правоохранителям есть куда развиваться в данной сфере. В частности, Тимошин отметил не всегда разумные сроки досудебного производства по антикоррупционным уголовным делам. В первой половине текущего года прокурорами внесено 77 актов реагирования об устранении подобных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 25 должностных лиц.

За тот же период в Орловской области выявлено 97 новых преступлений коррупционной направленности. Судами рассмотрено 21 такое дело и осуждено 21 лицо.

Ранее стало известно, что на борьбу с коррупцией в обладминистрации встал «Посейдон».

ИА «Орелград»


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