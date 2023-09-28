Медработникам Малоархангельской ЦРБ недоплатили зарплату

28.9.2023 | 16:00 Медицина, Новости

Долг составил 320 тысяч рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, задолженность сформировалась перед 33 работниками медицинского учреждения. Они не получили свои «кровные» за вторую половину августа текущего года.

В итоге надзорное ведомство внесло официальное представление главному врачу больницы. Также в отношении него возбудили административное дело по соответствующей статье (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ). Пока что оно находится на рассмотрении.

Что касается недовыплаченной заработной платы, то она уже перечислена всем адресатам. «Трудовые права медиков восстановлены», — отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Дмитровский район прибыл автомаммограф.

ИА «Орелград»


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