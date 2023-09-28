Орловцу заменили срок с условного на реальный

28.9.2023 | 18:06 Закон и порядок, Новости

Ему вменили антинаркотическую 228-ю статью УК.

Фото: ИА «Орелград»

Дело пересмотрел Орловский областной суд по инициативе прокуратуры. Изначальный приговор вынес суд Северного района Орла.

Местному жителю вменялось незаконное приобретение наркотических средств – без цели сбыта, но в крупном размере. Как установил суд, в марте текущего года он купил 5,44 грамма наркотика для личного потребления.

В июне орловцу вынесли приговор – четыре года лишения свободы условно (с аналогичным испытательным сроком). Однако орган надзора не согласился с такой «гуманностью» и опротестовал вердикт.

Облсуд удовлетворил апелляцию. Новый приговор оказался гораздо жёстче. Орловцу дали три года колонии общего режима.

ИА «Орелград»


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