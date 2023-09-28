МУП «ТТП» проиграло иск по лизингу автобусов

Лизинговая компания по суду выбивает положенные ей деньги.

В Орле арбитражный суд рассмотрел уже не первое исковое заявление акционерного общества «Межрегиональная лизинговая компания» из Москвы к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Как и прежде, речь шла о взыскании задолженности по оплате лизинговых платежей за поставленные в Орел автобусы. Как следует из материалов дела, в январе 2021 года между АО «МЛК» и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» был заключен договор финансовой аренды. По его условиям лизингодатель обязался приобрести в собственность и передать лизингополучателю во временное владение и пользование для предпринимательских целей за определенную плату транспортные средства, а именно 20 автобусов марки ПАЗ.

По соглашению сторон регистрация автобусов осуществлялась лизингополучателем на свое имя. Общая сумма договора за весь период пользования предметом лизинга составила 71,121 миллиона рублей (с учетом НДС – 85,345 миллиона). Первый лизинговый платеж должен был поступить в течение 10 дней с момента подписания акта приема-передачи автобусов. В дальнейшем муниципальное предприятие должно платить по согласованному графику.

Истец указал, что МУП допустил просрочку лизинговых платежей за март, апрель, май и июнь 2023 года в размере 6,538 миллиона рублей. Лишь в апреле истцу поступила частичная оплата по лизинговому платежу за март в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, на момент рассмотрения дела у ответчика возникли долги за июль и август – еще по 1,634 миллиона рублей в месяц. Все это оспорено не было, и суд решил исковые требования удовлетворить. Он постановил взыскать с МУП «ТТП» в пользу лизинговой компании накопившуюся задолженность в общей сумме 9,738 миллиона рублей.

ИА «Орелград»