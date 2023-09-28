В Орле прошла акция «Донбасский хронограф»

В библиотеке Бунина 28 сентября открыли две выставки и послушали стихи поэтов Донбасса.

Патриотическая акция приурочена к годовщине воссоединения с ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонскими областями. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав РФ. Это ознаменовало начало новой исторической эпохи.

В собранной в Бунинке фотоэкспозиции кадры из жизни новых регионов. Также открылась выставка периодических изданий, которые освещают исторические аспекты воссоединения территорий, рассказывают о поддержке новых регионов другими субъектами.

Кроме того, в ходе мероприятия обсудили акцию «Читаем по-русски». В Орловской области собирают книги для библиотек Троицкого района ЛНР. Большая партия произведений классиков скоро отправится к читателям.

«Вошедшие в состав России новые регионы — не просто территориальные объекты, – подчеркнул спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский. – Веками их жители ассоциировали себя с Россией и то, что они сегодня с нами — восстановление исторической справедливости», – цитирует председателя заксобрания пресс-служба.

ИА «Орелград»