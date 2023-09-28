Почти 1000 пьяных прохожих задержали орловские силовики

28.9.2023 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Нахождение в общественном месте в состоянии опьянения остается «популярным нарушением».

В Орловской области для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования за восемь месяцев 2023 года было выявлено 939 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в аналитической справке регионального Управления МВД России.

Впрочем, этим статистика не ограничивается. Сообщается, например, что на территории региона в этом году сотрудниками органов внутренних дел составлено уже 5297 протоколов по статье 20.20 КоАП РФ, то есть за распитие спиртных напитков в общественном месте, и 1823 административных протокола по статье 20.21 КоАП РФ, то есть за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Отметим, что всего сотрудниками органов внутренних дел Орловской области в этом году было выявлено 17 908 административных правонарушений (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства). То есть на «общественное пьянство» приходится чуть менее половины таких проступков.

Но тут стоит учесть, что еще 1286 административных протоколов в отчетном периоде времени было составлено по фактам мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ), а хулиганство редко совершается в трезвом виде. Следует добавить и тот факт, что 566 административных протоколов было составлено орловской полицией за нарушение тишины и покоя граждан. Напомним, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена региональным административным законом, а не федеральным кодексом.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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