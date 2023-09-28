Умный фонтан заработал в Ливнах

Его возвели на площади Победы в рамках программы благоустройства.

Как сообщили в администрации Ливен, в городе появился новый красочный объект – светодинамический фонтан на Площади Победы. Он уже прошел процедуру приемки. Кроме того, его осмотрела специально созданная общественная комиссия. Фонтан был обустроен в рамках реализации третьего этапа благоустройства «Культурно-мемориального комплекса (площадь Победы и аллея Героев)». Работа финансировалась по линии национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы формирования современной городской среды.

«Новый фонтан — это две водные чаши размером 8 на 5 метров каждая и современное оборудование, установленное в специальном технологическом помещении, подготовленном в прошлом году, — говорят в администрации Ливен. — «Умный» фонтан реагирует на порывы ветра: в зависимости от силы воздушного потока автоматически производится регулирование высоты струй, предотвращая тем самым разбрызгивание воды из чаши».

Кроме того, новый объект оснащен программой управления, которая предусматривает пять режимов работы, в том числе три статических и два динамических. Отмечают в мэрии и то, что подрядчик, в роли которого выступило ООО «Специализированный застройщик Стройдом», благоустроил и прилегающую к фонтану территории, замостив ее, в частности, плиткой и асфальтирование. Стоимость работ местные власти оценили примерно в 14,8 миллиона рублей.

«Подрядная организация ООО «Специализированный застройщик Стройдом» выполнила контрактные обязательства позже, чем изначально планировалось, по объективным причинам, — говорят также в мэрии. — Сейчас фонтан на площади Победы работает с 10.00 до 22.00. В 19.00 автоматически включается подсветка. По такому графику объект будет работать до 8 октября, если позволят погодные условия. Члены комиссии, как и многие жители города, накануне вечером убедились в исправной работе подсветки. Акт приемки подписан. Гарантийный срок составляет 4 года».

ИА «Орелград»