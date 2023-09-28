Под Орлом после ДТП госпитализировали пенсионерку

Авария произошла в Урицком районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, столкновение случилось на межмуниципальной дороге «Нарышкино — Большое Сотниково — Болотовские дворы». А именно – на её пересечении с другой, более крупной трассой «Орёл — Брянск — Смоленск — обход посёлка городского типа Нарышкино».

75-тилетний водитель и его 74-хлетняя пассажирка ехали на Geely MK Cross. Автомобиль двигался со стороны Большого Сотниково в сторону районного центра.

В этот момент по межрегиональной трассе ехал 34-хлетний мужчина на «Ладе» (ВАЗ 11183). Иномарка не уступила дорогу отечественному автомобилю. Машины столкнулись.

Пассажирка Geely MK Cross получила телесные повреждения. Женщину госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП. В них пострадали двое человек.

ИА «Орелград»