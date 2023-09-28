В Орле ускорили подрядчика Комсомольской

Ремонт улицы должны сдать к 15 октября.

Накануне на участке побывал мэр Орла Юрий Парахин. Своими впечатлениями градоначальник поделился в соцсетях.

Парахин признал, что реализация проекта приносит орловцам определённые неудобства, в том числе, «в связи с обустройством тропиночной сети». «Подрядчику указано ускориться, не уходить с ремонтом в затяжные дожди», — заявил мэр.

Также Парахин отметил, что преображение данного участка улицы затронет и многочисленные частные организации, чьи торговые точки расположены здесь. Мэрия договаривается с ними о приведении всех фасадов зданий к единообразному и лаконичному стилю.

«Пёстрые рекламы — это хорошо, но не то, что должны видеть гости, переступившие порог автовокзала», — отметил мэр.

Также Парахин высоко оценил начавшийся ремонт Городской улицы – по его словам, «бригады взяли очень хороший темп».

Масштабный ремонт Комсомольской (850 метров между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе) выполняет ООО «Монолитстрой». Он ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы обещал лично контролировать губернатор.

ИА «Орелград»