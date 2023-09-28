Ремонт спортзала автодорожного техникума вылился в скандал

Орловская область в суде потребовала возместить причиненный бюджету ущерба.

Арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению Орловской области в лице казенного учреждения «Орелгосзаказчик» к компаниям «Авилон» и «СТРОЙ-энерго», ИП Комиссарову и Орловскому автодорожному техникуму. Субъект РФ просил о взыскании с ответчиков в солидарном порядке 6,86 миллиона рублей. Как следует из материалов дела, в апреле 2020 года между КУ «Орелгосзаказчик» и ООО «Авилон» был заключен контракт, по условиям которого подрядчик обязался выполнить капитальный ремонт спортзала в тогда еще Орловском техническом колледже, который после реорганизации стал автодорожным.

Окончание работ было намечено на 19 октября 2020 года, общая стоимость работ по контракту составляла 15,084 миллиона рублей. Подрядчик имел право привлекать субподрядчиков, то есть других лиц для выполнения работ по контракту. Однако именно он нес перед заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ, в том числе переданных субподрядчикам. Также стороны договорились заранее, что если в период гарантийного срока вскроются недостатки и дефекты, то подрядчик обязан устранить их безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.

Во исполнение обязательств генподрядчик привлек «СТРОЙ-энерго» в качестве субподрядчика, отдав ему работы стоимостью 14,481 миллиона рублей. А спустя несколько месяцев привлек к работам индивидуального предпринимателя, который, в свою очередь, заключил договоры с несколькими гражданами на укладку в спортзале дощатого пола. В конце октября 2020 года техникум отказался подписывать акт приемки, сославшись на то, что: деревянное покрытие пола спортивного зала имеет многочисленные щели, доски выгнуты, часть фактически выполненных работ не соответствует сметной документацией, а часть работ фактически не выполнена в полном объеме. Стороны договорились, что недостатки будут устранены в течение десяти дней.

Однако 10 ноября 2020 года на объекте произошел пожар.

В результате были повреждены и частично уничтожены полы, окна ПВХ, подоконные доски, двери, зашивка регистров, осветительные приборы, электропроводка, электроустановочные изделия, отделочные покрытия степ и потолка, защитная сетка на окнах, оконные откосы. 30 ноября 2020 года представителю заказчика было вручено уведомление о направлении материалов дела прокурору для передачи по подследственности. В постановлении было указано, что причиненный объекту ущерб в крупном размере допущен при проведении ремонтных работ, а в действиях неустановленных лиц усматривается нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. В рамках процессуальных действий и был установлен ущерб, который в арбитражном суде истец просил взыскать, полагая, что пожар произошел в результате нарушения техники безопасности при проведении строительных работ.

Согласно заключению эксперта ФГБУ «Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная лаборатория» по Орловской области, наиболее вероятной причиной пожара стало тепловое самовозгорание деревянной пыли с частицами краски, расположенными в мешке шлифовальной машины, с последующим возгоранием досок пола спортзала. По его мнению, были нарушены требования безопасности при проведении ремонтных работ. В результате суд решил исковые требования удовлетворить и взыскать солидарно с «Авилона» и техникума в пользу Орловской области причиненный ущерб в размере 6,86 миллиона рублей. В удовлетворении исковых требований к субподрядчикам было отказано.

ИА «Орелград»