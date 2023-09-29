В Орле нашли способ привлечь внимание к защите животных

В преддверии Всемирного дня защиты животных организована выставка.

Книжная выставка «Пока не поздно» заработала в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. Посетить ее можно по 10 октября 2023 года. Она приурочена к Всемирному дню защиты животных. Как пояснили организаторы, на выставке представлены книги о диких и домашних животных, об охране живой природы, о редких и исчезающих видах. Особенно отмечают устроители это издание Сосновского «Редкие и исчезающие животные» и советуют посетителям обратить на него внимание.

«Это справочное пособие не совсем обычно: автор как бы перелистывает страницы Красной книги России, и в виде очерков занимательно рассказывает о жизни животных – об их повадках, особенностях, о той опасности, что им угрожает; и мерах, принимаемых для их спасения, — пояснили в библиотеке имени Бунина. — Текст дополняют прекрасные иллюстрации, взятые из Красной книги».

Также вниманию посетителей выставки представлены издания таких известных авторов, как Николай Дроздов, Юрий Дмитриев, Жак-Ив Кусто, Джеральд Даррелл, Бернард Гржимек и другие. Любителям домашних животных организаторы рекомендуют изучить книги Джеймса Хэрриота «И все они создания природы» и Михая Орсага «Заводи кого угодно, только не крокодила!». Из этих изданий можно почерпнуть много полезного. Поскольку их авторы являются ветеринарными врачами, то есть, советы по уходу за питомцами они дают, по сути, из собственной и обобщенной практики.

«Своим опытом писатели делятся в исключительно приятной и остроумной манере, — отметили в библиотеке и добавили: — Давайте бережно относиться и ценить всех тех, с кем ему довелось жить на голубой планете. Тогда можно будет надеяться, что в Красной книге не увеличится количество черных листов, а ее страницы станут только зелеными!».

К слову, в Орловской области имеется собственная Красная книга. Ее первый выпуск пришелся на 2007 год. Необходимость издания была вызвана «нарастанием неблагоприятных тенденций в состоянии отдельных видов растительного и животного мира, произошедших в результате изменения природных условий их обитания под воздействием различных антропогенных факторов». В первой книге был взят под охрану 121 вид растений и животных, обитающих на территории области.

Новый выпуск Красной книги в 2021 году подвергся сильным изменениям в связи с проводимыми мониторинговыми наблюдениями, продолжающимися в последние годы, и выявленными негативными изменениями природных экосистем области. Из этого издания следует, что численность многих видов грибов, лишайников, растений и животных за последнее десятилетие оказалась в критическом состоянии, они должны быть включены в Красную книгу и взяты под охрану. В то же время за истекший период некоторые виды восстановили свою численность и границы ареала, поэтому было принято решение исключить их из Красной книги.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»