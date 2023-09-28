В колонии под Орлом освятили поклонный крест

Церемония прошла на территории колонии № 5 в Нарышкино.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, освящение поклонного креста состоялось в праздник Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Церемония прошла на территории исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино. Провел ее помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Сергий Крючков вместе с клириком храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиереем Олегом Сучковым.

«На богослужении присутствовали сотрудники учреждения и осужденные, — добавили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области. — После освящения отец Сергий обратился с проповедью к сотрудникам и осужденным о духовном значении Креста».

Несколькими днями ранее сотрудники регионального УФСИН молитвенно почтили память погибших коллег. Произошло это в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Как сообщала пресс-служба ведомства, в Воскресенском храме города Орла была совершена панихида.

«Поминовение погибших стало частью всероссийской акции «Вахта Памяти», — уточнили в УФСИН. — Богослужение совершил клирик Воскресенского храма протоиерей Дмитрий Маслов. Вместе со священником об упокоении погибших коллег молились руководство, личный состав и ветераны УФСИН России по Орловской области».

Для справки: исправительная колония №5 общего режима с участком строгого предназначена для осужденных-мужчин, впервые осужденных к лишению свободы. Лимит ее наполнения составляет 1201 место, из которых общий режим составляет 501 место, участок строгого режима — 692 места. По данным УФСИН, В августе 2014 года по благословлению Архиепископа Антония был заложен камень в основании храма в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца.

Для обеспечения осужденным возможности участия в религиозных обрядах благодаря сотрудничеству с Русской Православной Церковью на территории учреждения действует православный домовый храм в честь святителя Николая Чудотворца, в котором еженедельно проводятся службы. Кроме того, работает молельная комната, в которой совершаются богослужения, обряды венчания, соборования, таинство Крещения, исповеди, причастия. Все это способствует духовно-нравственному воспитанию осужденных. Богослужения проходят по воскресным дням, включая все великие праздники.

ИА «Орелград»