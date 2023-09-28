Всероссийская олимпиада школьников стартовала в Орле

Принять участие в олимпиаде могут школьники 4-11 классов.

В Орловской области стартовал школьный этап ВсОШ — всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования. В учреждении отметили, что стартовавший этап является самым массовым из всех этапов этих состязаний. Он проводится в сентябре-октябре 2023 года по 24 учебным предметам на базе муниципальных школ. Причем по шести предметам (математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология) организатором выступает Образовательный центр «Сириус».

«Он проводит олимпиады в онлайн-формате, — пояснили в Региональном центре оценки качества образования. — По остальным 18 предметам организатором школьного этапа является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Принять участие в олимпиаде могут школьники 4-11 классов».

Особенностью проведения состязаний является то, что все данные об участниках, призерах и победителях школьного этапа будут внесены в государственную информационную систему «Виртуальная школа». На сайте Центра можно найти подробную инструкцию по пользованию этой системой. В частности, данные об участии вносятся в «Портфолио ребенка», а именно в специальный раздел «Всероссийская олимпиада», где надо прикрепить документ, подтверждающий участие школьника в олимпиаде и его результаты.

ИА «Орелград»