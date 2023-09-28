В Ливнах подняли цены на проезд в транспорте

Одна поездка подорожает на пять рублей.

Цены изменятся уже с 15 октября. Стоимость проезда повысится с 23 до 27 рублей. Соответствующее решение принято на последнем заседании городского Совета народных депутатов.

Новую стоимость как экономически обоснованную просчитали сотрудники администрация города, сообщает «Принт ТВ». Сами перевозчики настаивали на более радикальном повышении – до 34 рублей.

Предыдущая величина тарифа устанавливалась в Ливнах в ноябре 2021-го года.

Отметим, что на заседании ливенского горсовета депутаты озвучили ряд претензий к местным ИП, которые занимаются перевозками. Основная часть из них оказалась связана с несоблюдением графика передвижения, особенно в вечернее время и выходные дни.

ИА «Орелград»