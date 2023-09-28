Под Орлом обнаружили плантацию наркорастений

28.9.2023 | 13:46 Закон и порядок, Новости

Задержан подозреваемый.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по нашей области, плантация конопли находилась на территории Орловского муниципального округа – рядом с одним из посёлков, в лесополосе. Она состояла из 110 кустов. «Масса изъятого в пересчёте на сухой вес составила более 2,2 килограмма», — уточнили в полиции.

По текущей версии, плантация является «детищем» 43-хлетнего орловца. На него заведено дело по первой части статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Максимальное наказание, предусмотренное за такие преступления – это лишение свободы на срок до двух лет.

Делом занимается отдел полиции по Орловскому муниципальному округу. Уточняется, что гражданин выращивал коноплю именно для личного употребления.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор несовершеннолетней, которая пыталась торговать наркотиками в крупном размере.

ИА «Орелград»


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