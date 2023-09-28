В Орле вынесли приговор несовершеннолетней наркоторговке

17-летняя девушка пыталась продать «вещества».

Она совершила преступление в Орловской области, но сама проживает в Брянской. Делом занимался Следственный комитет.

Как рассказали в СУ СК РФ по нашему региону, в апреле этого года девушка, имея при себе наркотики, пришла на территорию гаражного кооператива, расположенного в Заводском районе Орла. Часть веществ, запрещённых к свободному обороту, она разместила по так называемым «закладкам». Остальное оставила при себе для дальнейшего распространения.

Однако попытка незаконной торговли была остановлена, а весь «товар» изъят правоохранительными органами. В итоге жительнице Брянщины вменили статью «покушение на сбыт». Ранее сообщалось, что речь идёт об особо крупном размере наркоторговли, который предполагает повышенную ответственность.

В итоге девушку осудили на три с половиной года лишения свободы. Своё наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

ИА «Орелград»