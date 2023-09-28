Орловец отсудил у турфирмы 104 тысячи

28.9.2023 | 13:34 Закон и порядок, Новости

В этом ему помог Роспотребнадзор.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Гражданское дело рассматривал Советский районный суд города Орла. Потребитель предъявил претензии к ООО «Анекс-Туризм».

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, туроператор отказал гражданину в возврате денежных средств. При этом первоначально потребитель сам не стал исполнять заключённый договор «в связи с существенными изменениями обстоятельств».

В итоге суд решил удовлетворить исковые требования орловца – хотя и не полностью. С туроператора взыскали стоимость самой путёвки, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, а также штраф за нежелание решать проблему в добровольном порядке. Общая сумма составила 104 тысячи 23 рубля 63 копейки.

Кроме того, туроператор обязан выплатить потребителю ещё и проценты за использование его денежных средств. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что орловец, не поехавший в путешествие из-за ковида, взыскал с оператора 158 тысяч.

ИА «Орелград»


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