17 процентов орловских организаций не используют Интернет

Статистики оценили уровень использования цифровых технологий в регионе.

Орелстат издал специальный релиз, посвященный Дню Интернета в России. Он был установлен в 1998 году по инициативе IT-компании «Infoart Stars». Как говорят в Орелстате, уже тогда количество пользователей русскоязычного интернета составляло миллион человек. Всемирная паутина стала неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Однако статистика показывает, что еще не все в Орловской области пользуются этим достижением прогресса.

По подсчетам Орелстата, по итогам выборочного обследования, проведенного за 2022 год, в Орловской области только 83 процента организаций используют в своей работе Интернет. То есть 17 процентов организаций его не используют. Также подсчитано, что персональные компьютеры имеет только 84,1 процента организаций региона. При этом в среднем на каждые 100 работников в Орловской области приходится по 60 персональных компьютеров.

В целом в организациях региона на начало 2023 года насчитывалось 79,2 тысячи персональных компьютеров, из которых 55,5 тысячи имели выход в Интернет. Для сравнения, в 2018 году показатели составляли 60,2 тысячи и 39 тысяч компьютеров соответственно. Также аналитики подсчитали, что 43,7 процента орловских организаций имеют собственный сайт в Интернете. В 2020 году данный показатель составлял 42,1 процента. Собственные аккаунты в социальных сетях ведут 39,1 процента организаций региона, в 202 году доля таковых составляла 31,6 процента.

Что касается оперативных данных, то общий объем услуг, предоставленный орловским пользователям в сфере телекоммуникаций, в январе-июле 2023 года составил 3,911 миллиарда рублей, или 101,3 процента к уровню января-июля 2022 года. В сфере связи на базе беспроводных технологий за отчетный период времени в регионе было оказано услуг на 2,969 миллиарда рублей (103,7 процента по сравнению с показателем годичной давности), на базе проводных технологий — на 931,6 миллиона рублей (94,1 процента).

ИА «Орелград»