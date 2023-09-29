Железнодорожники потребовали с Орловщины 350 миллионов рублей

Пригородные перевозчики просили возместить им понесенные убытки.

Арбитражный суд вынес решение по исковому заявлению АО «Центральная пригородная пассажирская компания» к департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области при участии в деле третьего лица – регионального департамента финансов. Речь в иске шла о взыскании убытков, которые истцом были оценены в 354,031 миллиона рублей. Исковые требования были мотивированы тем, что в 2021 году в связи с осуществлением перевозок в пригородном сообщении по тарифу, установленному областными властями, у истца возникли экономические потери.

Эти потери были определены истцом как разница между доходами от продаж билетов и фактическими расходами, возникшими при осуществлении хозяйственной деятельности. Ответчик требования не признал, пояснив, что субъект Российской Федерации не обязан возмещать все понесенные перевозчиками расходы. Также представители департамента пояснили, что в бюджете Орловской области на возмещение потерь истца была заложена конкретная сумма с учетом экономически обоснованного тарифа, который в судебном порядке не был оспорен.

«Действия субъекта РФ — Орловской области в лице департамента не привели к возникновению убытков на стороне истца, поскольку причиной таких убытков явились неосмотрительные действия самого истца», — было указано в письменном отзыве ответчика. Департамент финансов в своем отзыве заявил, что требования истца являются незаконными и необоснованными и не подлежат удовлетворению.

Исследовав материалы дела, суд установил, что АО «ЦППК» является субъектом естественных монополий и осуществляет перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в том числе на территории Орловской области. Приказом регионального управления по тарифам и ценовой политике этой организации на 2021 год был установлен тариф на перевозки населения в размере 23,8 рублей за одну 10-километровую зону, тариф на перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет — в размере 6 рублей за одну 10-километровую зону. Затем другим приказом управления был установлен экономически обоснованный уровень тарифа для АО «ЦППК» в размере 4,765 руб. за 1 пассажиро-километр, или 47,65 рубля за одну 10-километровую зону.

По мнению истца, тариф для населения был установлен ниже уровня экономически обоснованных затрат, из-за чего произошли потери в доходах, которые и подлежат возмещению за счет средств бюджета Орловской области. Затраты составили 466,694 миллиона рублей, а совокупный доход перевозчика в 2021 году от продажи билетов на территории Орловщины составил 85,699 миллиона. Таким образом, экономические потери, то есть недополученные доходы, составили, по мнению истца, 380,995 миллиона рублей.

В бюджете региона на возмещение потерь в доходах было заложено только 125 миллионов. На момент рассмотрения дела не возмещенными, по мнению истца, оставались потери в доходах на сумму 354,031 миллиона рублей. Однако суд учел то, что истец не оспорил размер предусмотренных в областном бюджете денежных средств и не обращался с предложением о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2021 год с целью увеличения размера субсидии.

Кроме того, суд решил, что коммерческая организация, осуществляя на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, по собственной инициативе используя тариф, утвержденный ему, имеющей в собственности подвижной состав и инфраструктуру, не скорректировав свои хозяйственные расходы, не вправе ссылаться на причинение ему убытков субъектом РФ, то есть Орловской областью. В результате иск был удовлетворен частично – арбитраж постановил взыскать с Орловской области в лице департамента дорожного хозяйства в пользу истца убытки в размере 87,032 миллиона рублей.

ИА «Орелград»