В Орловской области не нашли людей с бешенством

Среди животного мира выявлено два случая заболевания.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по итогам мониторинга за восемь месяцев 2023 года оценили эпизоотическую ситуацию по бешенству на территории Орловской области как благополучную. По данным ведомства в этом году зарегистрировано всего случая бешенства среди животных, на территории Колпнянского и Свердловского района. Кстати, в прошлом году за такой же период времени не было зарегистрировано ни одного случая данного заболевания.

«За отчетный период очаги бешенства животных с вовлечением людей не зарегистрированы, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора и добавили, что уже много лет случаи заболевания бешенством (гидрофобией) среди населения Орловской области не регистрируются. — Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей и др».

Как говорят специалисты, заражение человека наступает при укусе больным животным. Инфекция также может проникнуть в кровь человека посредством так называемого ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо и кисти рук. Особую угрозу представляет то, что животные становятся заразными для людей уже в конце инкубационного периода, то есть еще до начала проявлений признаков болезни.

«Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации, — говорят в Управлении Роспотребнадзора. — Применяемая антирабическая вакцина (КОКАВ) является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ».

Управление Рекомендует жителям Орловской области быть предельно осторожными и внимательными к своему здоровью. В случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным следует незамедлительно обращаться в травматологические пункты за оказанием антирабической помощи. В районах она оказывается в пяти хирургических отделениях и 19 хирургических кабинетах. В Орле антирабическую помощь оказывают три травмпункта, в том числе один детский в НКМЦ им. З.И. Круглой. Госпитализация пострадавших по показаниям предусмотрена: в районах — в хирургические отделения ЦРБ, в Орле — в хирургическое отделение больницы им. Боткина и травматологическое отделение НКМЦ им. З.И. Круглой.

ИА «Орелград»