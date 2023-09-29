В Орловской области не нашли людей с бешенством

29.9.2023 | 20:00 Медицина, Новости

Среди животного мира выявлено два случая заболевания.

Фото: ИА «Орелград»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по итогам мониторинга за восемь месяцев 2023 года оценили эпизоотическую ситуацию по бешенству на территории Орловской области как благополучную. По данным ведомства в этом году зарегистрировано всего случая бешенства среди животных, на территории Колпнянского и Свердловского района. Кстати, в прошлом году за такой же период времени не было зарегистрировано ни одного случая данного заболевания.

«За отчетный период очаги бешенства животных с вовлечением людей не зарегистрированы, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора и добавили, что уже много лет случаи заболевания бешенством (гидрофобией) среди населения Орловской области не регистрируются. — Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей и др».

Как говорят специалисты, заражение человека наступает при укусе больным животным. Инфекция также может проникнуть в кровь человека посредством так называемого ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо и кисти рук. Особую угрозу представляет то, что животные становятся заразными для людей уже в конце инкубационного периода, то есть еще до начала проявлений признаков болезни.

«Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации, — говорят в Управлении Роспотребнадзора. — Применяемая антирабическая вакцина (КОКАВ) является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ».

Управление Рекомендует жителям Орловской области быть предельно осторожными и внимательными к своему здоровью. В случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным следует незамедлительно обращаться в травматологические пункты за оказанием антирабической помощи. В районах она оказывается в пяти хирургических отделениях и 19 хирургических кабинетах. В Орле антирабическую помощь оказывают три травмпункта, в том числе один детский в НКМЦ им. З.И. Круглой. Госпитализация пострадавших по показаниям предусмотрена: в районах — в хирургические отделения ЦРБ, в Орле — в хирургическое отделение больницы им. Боткина и травматологическое отделение НКМЦ им. З.И. Круглой.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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