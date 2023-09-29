Экс-сотрудника орловской полиции осудили на 8 лет

Он торговал персональными данными граждан.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, приговор вступил в законную силу. Осуждённый служил в отделении полиции по Мценскому району в качестве оперуполномоченного. С декабря 2018-го по сентябрь 2020-го он незаконно предоставлял неким лицам персональные данные граждан, взятые из служебных информационных систем.

В обмен на это теперь уже бывший полицейский получил 170 тысяч рублей. Однако в итоге преступление выявили, причём в ходе оперативных мероприятий Управления ФСБ по Орловской области. Мужчине предъявили обвинения по двум статьям УК – «взятка» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Приговор оказался достаточно суровым – восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осуждённому на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с властными функциями. Кроме того, его лишили звания «капитан полиции».

Орловец попытался обжаловать приговор. Однако областной суд оставил предыдущее решение без изменения.

ИА «Орелград»