Спикер облсовета встретился с орловчанкой – врачом-добровольцем СВО

29.9.2023 | 15:05 Медицина, Новости, Общество, СВО

Елена отправляется в зону спецоперации на год.

Фото: oreloblsovet.ru

Женщина работала терапевтом в Покровской ЦРБ с 2018-го года. Ранее она принимала активное участие в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Решение заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения СВО появилось у Елены давно. Однако ей нужно было дождаться окончания предыдущего контракта — с поликлиникой.

Также с первых дней специальной военной операции Елена занималась сбором и доставкой гуманитарных грузов для российских военнослужащих и мирного населения Донбасса. Кроме того, она взяла персональное шефство над двумя медицинскими учреждениями Луганской Народной Республики.

Председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский выразил орловчанке благодарность женщине за её доброе сердце и неравнодушное отношение к судьбам людей и страны.

«Я понимаю Ваш поступок. Это уже образ жизни. Вы по-другому уже не сможете жить. Будем всегда на связи. Сообщайте обо всём, в чём нуждается госпиталь. Мы окажем всю нужную помощь», — высказался Музалевский.

Дома орловчанку будут ждать мама и сын. Спикер регионального парламента передал Елене икону «Образ Господа Вседержителя» — чтобы она оберегала женщину и её коллег и давала им духовные силы.

Фото: oreloblsovet.ru

ИА «Орелград»


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