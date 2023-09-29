В Орловской ЛДПР прошёл Завтрак со СМИ

29.9.2023 | 16:47 Новости, Общество, Политика

В отделении партии встретились с региональными журналистами.

В мероприятии участвовали редакторы и сотрудники печатных и сетевых изданий. Были представлены «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Орёлтаймс», «РИА 57», «Орелград», «Орловская городская газета», «Вечерний Орёл» и «Коммуналка on-line».

Участники встречи обсудили деятельность ЛДПР на Орловщине за прошедший год, основные партийные проекты, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях, а также планы дальнейшего развития. В частности, координатор Орловской ЛДПР Владислав Числов рассказал представителям СМИ о работе, которая ведётся с молодёжью. Юные орловцы из числа сторонников ЛДПР активно проявляют себя в качестве волонтёров, изготавливая окопные свечи для участников СВО. Также один из них отличился в партийном ЗОЖ-проекте «Мне по силам», войдя в топ-10 легкоатлетов.

«Для депутатов и партии в целом важно поддерживать контакт с представителями СМИ, ведь именно они могут массово доносить до жителей Орловской области наши идеи, инициативы и позицию. Нам было важно провести встречу в таком нестандартном формате, чтобы каждый чувствовал себя комфортно», — пояснил Владислав Числов.

ИА «Орелград»


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