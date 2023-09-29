Мценская КСП усомнилась в законности сноса деревьев

29.9.2023 | 7:59 Новости, Общество

Палата изучила расходы на озеленение города.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Контрольно-счетная палата города Мценска отчиталась о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы благоустройства и содержания общественных территорий. В частности, были изучены расходы на озеленение за последние годы. Один из разделов представляет собой анализ работ по уходу за деревьями за 2022 год. КСП сразу дает отсыл к решению Мценского горсовета народных депутатов от 2017 года, согласно которому на территории Мценска запрещается осуществлять снос, обрезку зеленых насаждений без соответствующего разрешения, полученного в управлении ЖКХ.

Другим решением местных депутатов установлено, что в случае производства работ по сносу и обрезке за счет средств городского бюджета выполнение работ осуществляется на основании акта обследования зеленых насаждения. В данном случае аудиторов заинтересовали обстоятельства сноса двух кленов, диаметры стволов которых составляли 46 и 54 сантиметра. Бюджету эти работы обошлись в небольшую сумму – 7419 рублей 66 копеек. Но дело не столько в деньгах, сколько в защите природы. Судя по документам, деревья росли в микрорайоне Коммаш.

В своем отчете КСП указала на то, что акт обследования зеленых насаждений в данном случае отсутствует, а ведь только на основании такого документа деревья могли быть снесены. Из отчета также видно, что аудиторы в ходе проверки побеседовали как минимум с одним сотрудником управления ЖКХ. С его слов, «деревья были снесены сотрудниками МУП «Коммунальщик», так как они мешали подъезду техники для сноса клена американского (1 штука) и тополей (4 штуки)».

С кленом американским и тополями проблем не возникло, так как они сносились по акту обследования от 30 мая 2022 года. КСП напоминает в своем отчете о том, что «снос и обрезка зеленых насаждений без разрешения или без акта обследования является незаконным уничтожением и (или) повреждением зеленых насаждений». Далее в отчете указано, что «управлением ЖКХ администрации города Мценска приняты и оплачены работы по незаконному сносу двух деревьев на сумму 7419,66 рубля. Неправомерные расходы бюджетных средств города Мценска составили 7419,66 рубля».

В июне 2023 года, то есть после проведения проверки, контрольно-счетная палата направила представление в управление ЖКХ. Спустя месяц указанное ведомство неожиданно представило в КСП… копию акта обследования зеленых насаждений №26-1 от 14 ноября (!) 2022 года на снос деревьев (клен — 2 штуки диаметр 46 и 54 см), расположенных на территории, прилегающей к спортивному комплексу «ДЮСШ». Но это лишь сгущает покров тайны снова двух кленов. Добавим, что отчет КСП официально был заслушан на последнем заседании Мценского горсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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