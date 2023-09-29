В обновлённом Дворянском гнезде не будет туалета

Однако он может появиться там позднее.

Щекотливый вопрос обсудили на специальной выездной встрече с журналистами, которую провёл первый заместитель спикера областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин. Напомним, что он является ещё и председателем специального попечительского совета, следящего за состоянием «Дворянского гнезда».

По словам Вдовина, вложиться в бюджет благоустройства (около 121 миллиона рублей) оказалось не так просто. Поэтому пришлось отказаться от ряда планов, в том числе, по строительству общественного туалета.

Однако эта проблема может решиться позднее – если найдётся возможность, во-первых, профинансировать такой проект, а во-вторых, разобраться с юридическими сложностями.

Дело в том, что туалет планируется поставить на входе в сквер – на территории у дома Лизы Калитиной, сообщают «Орловские новости». Однако в данный момент дом находится в аренде у компании «Рубетек Продукт».

Организация сняла его на 49 лет за символическую плату – 1 рубль в год. При этом она взяла на себя обязательства по реконструкции культового объекта, причём уже в течении ближайших трёх лет. Соответствующий проект уже прошёл экспертизу.

ИА «Орелград»