Орловцы страдают от дыма горящей стерни

Сухая осень способствует природным пожарам.

Накануне, 28 сентября, на территории Орловской области зарегистрированы три термические точки. Все при выезде на место подтвердились. Общая площадь загорания стерни около 2,5 гектара. Огонь вспыхнул у населенных пунктов Рудово в Троснянском районе, Протасово в Краснозоренском районе, Лебедевка в Корсаковском районе. Все загорания оперативно ликвидированы сотрудниками местных ПСЧ, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Особой «благодарности» заслуживают жители региона, которые окуривают дымом окружающих, убираясь на придомовых участках и дачах. Накануне, дымом был окутан даже центр Орла.

Напомним, в Орловской области с 29 сентября введен особый противопожарный режим. Вводится ограничение на пребывание граждан и въезд машин в леса, проведение определенных работ, разведение костров. Если нарушение правил пожарной безопасности выявлено в условиях особого режима сумма штрафа для граждан вырастает до 20 тысяч рублей, для должностного лица – до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.

ИА «Орелград»