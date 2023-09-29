В Орловской области практически ежедневно теряются грибники

Накануне в Шаблыкинском районе разыскивали двоих мужчин.

Сообщение о заблудившихся грибниках поступило на телефон спасения 28 сентября в 18:54. Мужчины вошли в лесной массив у поселка Лесничество и к вечеру потеряли ориентиры. Сотрудники 37-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Орловской области Шаблыкинского района нашли грибников и вывели из леса.

В ведомстве отмечают, что ежедневно на телефоны экстренных служб обращаются граждане, родственники которых не выходят на связь, уйдя на тихую охоту. Спасатели призывают думать не только о дарах леса, но заботиться о своей безопасности. Следует надеть яркую одежду, взять с собой воду, еду и спички. Обязательно нужно проверить заряд телефона. Следует продумывать маршрут и подмечать ориентиры в лесу. Если заблудились, прислушайтесь: поможет определить направление шум автодороги, к людям выведут лай собак и линии электропередач. Если поняли, что выбраться из леса не получается, то набирайте на мобильном телефоне номер «112».

ИА «Орелград»