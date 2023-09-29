Орловец обокрал туалет в ТЦ

Мужчина похитил «электрополотенце».

Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области. 33-хлетний житель города «обидел» сетевой гипермаркет, расположенный на Наугорском шоссе.

Мужчина зашёл в туалет, снял со стены «электрополотенце» (то есть сушилку для рук), положил добычу в пакет и попытался уйти. Однако его остановили работники торгового зала, заподозрившие неладное.

Они вызвали на место Росгвардию. Сотрудники ведомства прибыли на вызов в течении нескольких минут и задержали подозреваемого.

Как оказалось, такая кража вовсе не является экзотикой. Хищения «электрополотенец» из магазинов и кафе – достаточно обыденное дело во многих регионах и городах России, ведь стоимость таких приборов доходит до десятков тысяч рублей.

ИА «Орелград»