В Орле на финале футбольного кубка ждут рекорд по зрителям

29.9.2023 | 11:24 Новости, Спорт

Их число может составить до 10 тысяч человек.

Орёл. Стадион имени Ленина. Фото: ИА «Орелград»

Такими планами поделились в Совете Союза Федераций футбола «Центр». За Кубок этой организации будут бороться наш «Орёл» и «Локомотив» из города Лиски Воронежской области. Матч состоится 18 октября в 18:30.

Как правило, финалы таких соревнований проводят на нейтральном поле. Однако Союз решил нарушить традицию и организовать игру в Орле, на стадионе имени Ленина.

При этом в соцсетях представители Союза, объясняя своё решение, сослались на «личную заинтересованность» губернатора Андрея Клычкова, некие «гарантии безопасности проведения матча», а также «футбольный бум», который, по их мнению, «царит» в Орле. Отметим, что многие интернет-пользователи (в основном, болельщики «Локомотива») остались недовольны или удивлены таким поворотом событий.

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ИА «Орелград»


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