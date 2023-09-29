На Орловщине продолжается сезон оружейных находок

Уже третий орловец случайно обнаружил оружие.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, в Ливнах местный житель заявил, что нашёл пакет с тремя револьверами. Свою находку он сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы по Ливенскому, Колпнянскому и Должанскому районам.

40-летний мужчина рассказал, что, отправляясь на охоту, обнаружил рядом с трассой «Ливны — Красная заря» подозрительный пакет. В нём лежали несколько «схожих с оружием предметов». Гражданин сразу же сообщил об этом росгвардейцам.

Согласно первичному осмотру, заявитель нашёл один газовый и два стартовых револьвера отечественного производства. Однако официальная экспертиза впереди. По её итогам будет определён размер возможной поощрительной выплаты.

Ранее этой осенью под Мценском супружеская пара грибников нашла ружьё. Ещё одна орловчанка, тоже во время похода за грибами (в Урицком районе), обнаружила в лесном массиве пистолет.

ИА «Орелград»