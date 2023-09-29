Орловец отобрал у подростка велосипед

29.9.2023 | 10:41 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Теперь ему придётся отвечать перед законом.

Фото: Елена Ермакова / InfoOrel.ru

Криминальный инцидент произошёл во Мценске. В полицию обратилась мать пострадавшего подростка. Она рассказала, что неизвестные лица открыто похитили у её несовершеннолетнего сына дорогой двухколёсный транспорт. Сама орловчанка оценила сумму нанесённого ущерба в 10 тысяч рублей.

МВД возбудило дело по статье «грабёж». Был установлен подозреваемый – местный 34-хлетний житель, имевший судимости.

Оперативники выяснили, что мужчина  сдал похищенный велосипед в ломбард. Имущество изъяли. Подозреваемый находится на свободе, но под обязательством о явке.

«Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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