Орловец отобрал у подростка велосипед

Теперь ему придётся отвечать перед законом.

Криминальный инцидент произошёл во Мценске. В полицию обратилась мать пострадавшего подростка. Она рассказала, что неизвестные лица открыто похитили у её несовершеннолетнего сына дорогой двухколёсный транспорт. Сама орловчанка оценила сумму нанесённого ущерба в 10 тысяч рублей.

МВД возбудило дело по статье «грабёж». Был установлен подозреваемый – местный 34-хлетний житель, имевший судимости.

Оперативники выяснили, что мужчина сдал похищенный велосипед в ломбард. Имущество изъяли. Подозреваемый находится на свободе, но под обязательством о явке.

«Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»