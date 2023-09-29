Глава СКР России потребовал доклад о ДТП с воспитанником детсада

В Орле ребенок просочился сквозь прутья забора и пострадал в аварии.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных к настоящему времени обстоятельствах.

ДТП произошло накануне, 28 сентября, на Московском шоссе. Трехлетний воспитанник детского сада №31, оставшись без присмотра взрослых, пролез через прутья забора и вышел к дороге. Водитель грузовика увидел ребенка, но не успел полностью остановиться. Примерно в 12:00 в районе дома №132 мальчик ударился о боковую часть машины и упал на дорогу. Первую помощь оказали очевидцы, далее ребенка на скорой отвезли в больницу. СКР сообщил, что у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма. Возбуждено дело о халатности в отношении сотрудников учреждения, которые должны отвечать за безопасность детей.

Расследование находится на контроле в прокуратуре Орловской области. Также надзорный орган рассмотрит вопрос надлежащего оказания ребенку медицинской помощи.

ИА «Орелград»