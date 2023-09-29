Завтра в центре Орла снова перекроют движение

29.9.2023 | 14:09 Закон и порядок, Новости

Это связано с проведением спортивной эстафеты.

Фото: www.google.com/maps

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с полуночи и до 11 часов 30 минут будет запрещена стоянка транспорта на Салтыкова-Щедрина (между перекрёстками с Полесской и Красноармейской). Также с 8 часов до 11 часов 30 минут на этом же участке вводится полный запрет на движение транспортных средств.

Кроме того, в указанное время перекрывается движение:

  • по улице Гурьева от Октябрьской до Горького,
  • по Пионерской от Октябрьской до Горького,
  • по улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького,
  • по Горького от Брестской до площади Ленина.

Также в это же время изменят свои маршруты и городские троллейбусы:

  • №2 проедет по схеме «Санаторий «Лесной» — завод «Текмаш» — санаторий «Лесной»»,
  • №6 — «Автовокзал — Полесская — больница Семашко — Октябрьская — автовокзал»,
  • №7 («Переулок Южный — автовокзал») проедет от автовокзала по Полесской, далее – по Наугорскому шоссе, Лескова и Тургенева, и вернётся в пункт отправления.

ИА «Орелград»


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