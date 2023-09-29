Завтра в центре Орла снова перекроют движение

Это связано с проведением спортивной эстафеты.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, с полуночи и до 11 часов 30 минут будет запрещена стоянка транспорта на Салтыкова-Щедрина (между перекрёстками с Полесской и Красноармейской). Также с 8 часов до 11 часов 30 минут на этом же участке вводится полный запрет на движение транспортных средств.
Кроме того, в указанное время перекрывается движение:
- по улице Гурьева от Октябрьской до Горького,
- по Пионерской от Октябрьской до Горького,
- по улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького,
- по Горького от Брестской до площади Ленина.
Также в это же время изменят свои маршруты и городские троллейбусы:
- №2 проедет по схеме «Санаторий «Лесной» — завод «Текмаш» — санаторий «Лесной»»,
- №6 — «Автовокзал — Полесская — больница Семашко — Октябрьская — автовокзал»,
- №7 («Переулок Южный — автовокзал») проедет от автовокзала по Полесской, далее – по Наугорскому шоссе, Лескова и Тургенева, и вернётся в пункт отправления.
ИА «Орелград»