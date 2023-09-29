В Орле после побега трехлетки из детсада возбуждено уголовное дело

Мальчик попал под грузовик – сотрудников детского сада подозревают в халатности.

ДТП произошло накануне, 28 сентября. Трехлетний мальчик, который находился в детском саду №31, оказался без должного присмотра. Малыш просочился через прутья решетки забора, пояснили в СУ СК России по Орловской области, и вышел к Московскому шоссе. Примерно в 12:00 в районе дома №132 он попал под грузовик. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, сообщили в следственном комитете.

На основании постановления прокуратуры Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в ведомстве. Также на контроль надзорного органа поставлен вопрос надлежащего оказания ребенку медицинской помощи.

Информацию об обстоятельствах травмирования ребенка затребовали в центральный аппарат СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин изучит ход расследования уголовного дела и установленные к настоящему времени обстоятельства.

ИА «Орелград»