В Орловской области рухнуло производство кокса

Целый ряд отраслей региональной экономики ушел в минус.

В Орловской области обрабатывающий сектор экономики продемонстрировал рост показателей работы на 0,5 процента по сравнению с августом 2022 года и на 1,9 процента относительно июля 2023 года. Однако в январе-августе 2023 года по сравнению с январем-августом предыдущего года отмечена отрицательная динамика – минус 2,4 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

В ведомстве перечислили отрасли, оказавшие отрицательное влияние на динамику промышленного производства в регионе в августе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В список, в частности, вошли отрасли, занимающиеся выпуском напитков (минус 42,1 процента), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (минус 37,6 процента), а также прочей неметаллической минеральной продукции (минус 8,9 процента).

В другой список включены отрасли, минусующие по сравнению с июлем 2023 года. Так, производство кокса и нефтепродуктов сократилось на 50 процентов, напитков – на 32,2 процента, текстильных изделий – на 23,4 процента, производство мебели – на 12,6 процента, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 27,8 процента. Кроме того, металлургическое производство сбавило обороты на 27,5 процента по сравнению с июлем 2023 года, немного сократилось производство компьютеров, электронных и оптических изделия – на 2,2 процента.

Впрочем, аналитики Орелстата отмечают и положительную динамику. Например, существенное влияние на рост показателей в обрабатывающем секторе относительно августа 2022 года оказали отрасли, занимающиеся производством: мебели – в 2,4 раза; компьютеров, электронных и оптических изделий – плюс 36,2 процента; металлургии – плюс 18,7 процента; готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – плюс 16,1 процента; резиновых и пластмассовых изделий – плюс 13,2 процента.

ИА «Орелград»