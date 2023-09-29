В Орле появился сквер Героев Первой мировой

Такое решение приняли на горсовете.

Ранее его предварительно одобрили на профильном комитете городского парламента. На сегодняшней сессии новый топоним единогласно поддержали все депутаты.

Сквером Героев Первой мировой войны будет называться территория на перекрёстке Наугорского шоссе и Ипподромного переулка. Кладбище существовало здесь с 1890-го года. Однако оно стало особенно активно использоваться именно в годы Первой мировой (1914-1918). «В этот период через госпитали города Орла прошли 140 тысяч раненых», — пояснили в пресс-службе горсовета.

Затем захоронения оказались заброшены. Однако останки вновь подняли из земли в 1971-м году при строительстве завода научных приборов. Тогда часть захоронений перенесли на Наугорское кладбище в отдельную братскую могилу.

Отметим, что на комитете был обсуждён и одобрен ещё один подобный вопрос – о присвоении названия «площадь Героев Гражданской войны» территории у памятника «Каховка». Однако он почему-то не вошёл в повестку сессии.

ИА «Орелград»