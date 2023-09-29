В Орловской области введен особый режим

Меры приняты в связи с повышением пожарной опасности.

Губернатор Андрей Клычков ввел с 29 сентября 2023 года на территории Орловской области особый противопожарный режим. Решение связано с повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них на территории региона. Напомним, что такой режим в этом году вводится уже не в первый раз. Управлению лесами губернатор поручил принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ.

Также предстоит оперативно провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос. При возникновении очагов лесных пожаров управлению поручено принимать исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения. Департаменту сельского хозяйства Андрей Клычков велел организовать работу «по недопущению сжигания сухостоя на полях сельскохозяйственного назначения, а также опашке лесных массивов, граничащих с полями сельскохозяйственного назначения, в период проведения сельскохозяйственных работ».

Информационно-аналитическому управлению администрации губернатора и правительства поручено активизировать работу областных и районных средств массовой информации. По мнению губернатора, СМИ должны активно разъяснять населению требования пожарной безопасности и правила безопасного поведения. Главам городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений в период действия особого противопожарного режима рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.

В частности, на местах должны быть созданы специальные оперативные группы и проведены внеплановые противопожарные инструктажи с населением. В первую очередь такие беседы предписано проводить с гражданами без определенного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями. Кроме того, провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками и ведущих антиобщественный образ жизни. С ними должна быть проведена профилактическая работа.

Для исключения возможности перехода огня на здания и сооружения губернатор поручил произвести опашку населенных пунктов. Он также приказал организовать контроль за содержанием и исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения, созданием резерва приспособленной техники в случае необходимости подвоза воды к месту пожара. Также в регионе будет активизирована работа по изготовлению для населения памяток о мерах пожарной безопасности и информационных стендов по противопожарной тематике. Они будут размещены в местах с массовым пребыванием людей и административных зданиях.

Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области рекомендовано организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, злоупотребляющими алкогольными напитками и наркотическими средствами, без определенного места жительства. Цель таких мероприятия заключается в «предотвращении совершения ими действий (бездействия), способствующих возникновению пожаров». Также полиции посоветовали активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, осужденными и состоящими на учете в органах внутренних дел, «о недопущению совершения ими административных правонарушений и преступлений, связанных с нарушением действующего законодательства в области пожарной безопасности».

ИА «Орелград»