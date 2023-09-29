В Орле на месте будущего дома нашли культурный слой

Археологи раскопали артефакты на улице Покровской.

Стали известны результаты государственной историко-культурной экспертизы данных археологической разведки, которая была проведена в Орле на улице Покровской, где готовится строительство многоквартирного дома. Работы проводили специалисты из Липецкой области. Они обнаружили культурный слой исторической части города Орла, в связи с чем встал вопрос обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия.

Согласно акту, экспедиция СПОК «Елецкий стан» провела археологическое обследование земельного участка под объект: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Орел, ул. Покровская, 29». Целью являлось установление наличия, либо отсутствия объектов археологического наследия в границах землеотвода. Уточним, что был обследован земельный участок, отведенный для строительства дома и подъезда к нему. Работы проводились методом сплошной археологической разведки. Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографических источников.

На месте было заложено несколько шурфов. В ходе исследования поднятых пластов земли были найдены десятки фрагментов керамики. Как следует из акта экспертизы, обнаруженные в ходе работ индивидуальные находки XVIII — начала XX веков и керамика маркировались и заносились в полевую опись. В стационарных условиях они мылись и шифровались. После камеральной обработки составлялась коллекционная опись находок, согласно которой полученные материалы будут переданы в государственный музейный фонд.

По итогам разведки было установлено, что участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома, попадает в границы вновь выявленного объекта археологического наследия. Из описания следует, что выявленный культурный слой располагается в исторической части Орла, локализуется в Железнодорожном районе. Он занимает высокую надпойменную террасу, плавно переходящую в коренной правый берег реки Ока, расположен на высоте около 50 метров от уровня поймы.

Актом также подтверждено, что данный памятник археологии (ОАН) открыт в 2023 году. Его границы имеют многоугольную форму, общий периметр составляет 202,66 метра, площадь – 2245 квадратных метра. Общая мощность культурного слоя составляет не менее 2,5 метра. Поверхность ОАН представляет собой выровненную поверхность, на которой расположены капитальные строения и коммуникации. Остальная часть либо заасфальтирована, либо задернована.

Археологи указали, что на участках проектируемого строительства, которые попадают в границы объекта археологического наследия или проходят в непосредственной близости от него, могут быть уничтожены культурные слои и археологические предметы, например, грунтовые могильники, древние погребения или остатки древних укреплений. В связи с этим, по мнению специалистов, в отношении выявленного памятника необходимо выполнение мероприятий по его сохранению. Например, для строительства следует максимально использовать существующие дороги и подъезды, отмечают эксперты. Словом, на планы строителей открытие сильно не повлияет, но повлияет на характер строительных работ.

ИА «Орелград»