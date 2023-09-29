Орловца оштрафовали за негатив в интернете

29.9.2023 | 18:16 Закон и порядок, Новости, Общество

Его публикации задели некую социальную группу.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, под административную ответственность попал житель города Мценска. Мужчина опубликовал в соцсетях некие записи, сопроводив их ссылкой на видео.

Публикации находились в свободном доступе. Как установила Мценская межрайонная прокуратура, в их содержании «имелись высказывания с негативной оценкой лиц, объединённых по признаку национальности и принадлежности к профессии». Проверка проводилась на основании материалов, предоставленных Управлениями ФСБ и МВД по Орловской области.

В итоге в отношении орловца возбудили дело об административном нарушении. Районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения постановлением Мценского районного суда ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Ранее другому орловцу по инициативе прокуратуры заменили срок с условного на реальный.

ИА «Орелград»


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