В Орле откопали бюст Ежова

Находку сдали в областной краеведческий музей.

Скульптуры извлекли из-под земли во время строительных работ в Городском парке культуры и отдыха, рядом со зданием кванториума. Как сообщает «Орёлтаймс», она достаточно хорошо сохранилась. Сейчас она находится на реставрации.

Бюст изготовлен из железобетона. Его высота – около 60 сантиметров, вес – около 100 килограммов. По мнению известного орловского историка и краеведа Виктора Ливцова, скульптуру установили перед городской тюрьмой, скорее всего, в 1937-м году. Уже в 1940-м Ежов был расстрелян, однако орловцы почему-то не уничтожили бюст «врага народа», а только спрятали его под землю.

Николай Ежов родился в 1895-м году. В советскую эпоху он являлся видным партийным и государственным деятелем, в частности, занимал должность генерального комиссара госбезопасности. Именно с его именем связываются репрессии 1937-го и 1938-го года, известные как «большой террор» или «ежовщина». Сам он также был приговорён к смертной казни по политическим обвинениям.

ИА «Орелград»