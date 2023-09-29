В Орле откопали бюст Ежова

29.9.2023 | 13:52 История, Новости, Общество

Находку сдали в областной краеведческий музей.

Фото: oreltimes.ru

Скульптуры извлекли из-под земли во время строительных работ в Городском парке культуры и отдыха, рядом со зданием кванториума. Как сообщает «Орёлтаймс», она достаточно хорошо сохранилась. Сейчас она находится на реставрации.

Бюст изготовлен из железобетона. Его высота – около 60 сантиметров, вес – около 100 килограммов. По мнению известного орловского историка и краеведа Виктора Ливцова, скульптуру установили перед городской тюрьмой, скорее всего, в 1937-м году. Уже в 1940-м Ежов был расстрелян, однако орловцы почему-то не уничтожили бюст «врага народа», а только спрятали его под землю.

Николай Ежов родился в 1895-м году. В советскую эпоху он являлся видным партийным и государственным деятелем, в частности, занимал должность генерального комиссара госбезопасности. Именно с его именем связываются репрессии 1937-го и 1938-го года, известные как «большой террор» или «ежовщина». Сам он также был приговорён к смертной казни по политическим обвинениям.

Фото: oreltimes.ru

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования